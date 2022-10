L'influencer Tajè torna a casa e i ladri le "distruggono" l'auto

Francesca Tajè, influencer e contradaiola è tornata a a casa a Legnano ieri, 27 ottobre: nella notte ignoti le hanno aperto l'auto e portato via un bottino... di 5 euro.

L'influencer Tajè e la brutta sorpresa

Era tornata a casa da Milano a Legnano per passare il ponte di Ognissanti insieme alla famiglia ma ha avuto una brutta sorpresa Francesca Tajè, super tifosa bianconera e influencer.

"Ho parcheggiato l'auto sotto casa, in pieno centro a Legnano e sopra avevo ancora molte cose che avevo riportato a Legnano - ha affermato Francesca - La sacca della palestra, la racchetta e altri oggetti che chi ha aperto l'auto ha solo guardato. Ho trovato tutto in disordine ma l'unica cosa che è stata portata via sono cinque euro che avevo lasciato fra i due sedili anteriori. E' stato proprio un furto stupido: volevo dire da bestie, ma sarebbe stata un'offesa agli animali".

L'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto della sua auto e di tutti gli oggetti che sono stati messi in disordine: quasi tutti sono macchiati anche di sangue. Molto probabilmente il ladro per aprire l'auto si è ferito e nella fretta ha preso in mano tutti gli oggetti con le dita sporche.