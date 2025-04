L’incontro con gli alunni sul significato del 25 aprile

In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione si è svolto la mattina di mercoledì 16 aprile nella sala consiliare di Vanzaghello un incontro tra il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Doris Giugliano con i giovani alunni delle classi terze della Scuola primaria «San Francesco d’Assisi».

Il 25 aprile spiegato ai bambini

L’appuntamento è stato incentrato sul significato della celebrazione del 25 aprile: gli Amministratori hanno spiegato ai bambini «che cosa rappresenta questa data, cosa è accaduto proprio quel giorno e poi la nostra bandiera e i principali fatti che coinvolsero l’Italia – racconta il primo cittadino - Un importante momento di confronto e spiegazione per rendere sempre più partecipi le future generazioni in occasione appunto della commemorazione del 25 aprile».

I momenti significativi dell'incontro

Diversi i momenti che hanno caratterizzato l’appuntamento: dalla consegna delle bandierine italiane da parte dell’Amministrazione agli alunni, fino alle farfalle con i colori verde, bianco e rosso della bandiera che gli stessi allievi hanno, invece, lasciato al sindaco e all’assessore e che verranno posizionate sul monumento all’ingresso del Palazzo municipale, per concludere infine con l’Inno di Mameli cantato tutti assieme.

Le prossime celebrazioni

Varie poi le iniziative ancora in programma per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Anpi Vanzaghello invita tutti giovedì 24 aprile alla «Festa d'aprile» al Palazzetto dello sport di via Rossini, in collaborazione con lo Skating Club: alle 19.30 apericena su prenotazione e a seguire musica con Dj Ale.

Venerdì 25 aprile si svolgerà il corteo organizzato dal Comune: alle 11.15 ritrovo al Municipio, deposizione dei fiori al monumento e Inno di Mameli: alle 11.30 saluto e deposizione dei fiori alla targa in ricordo del presidente Sandro Pertini; alle 11.45 partenza del corteo su via Roma; infine alle 12 al monumento ai Caduti alzabandiera, deposizione corona d’alloro e discorso del sindaco.

Anpi invita poi tutti a partecipare insieme al corteo nazionale a Milano: il ritrovo alla stazione di Vanzaghello è alle 13.15.