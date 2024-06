C’è un nuovo cavaliere a Corbetta: si tratta dell’imprenditore Maurizio Sala.

L'imprenditore Maurizio Sala nominato Cavaliere

Il 75enne è stato insignito del titolo di Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza, assegnata direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata consegnata all’imprenditore nel corso della cerimonia tenutasi nel corso della mattinata di domenica a Palazzo Diotti a Milano, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del prefetto meneghino Claudio Sgaraglia.

Classe 1948 ed originario proprio della città, l’uomo è da sempre uno dei simboli dell’imprenditoria del territorio, ma non solo. Oltre alla sua illustre carriera lavorativa, Sala continua infatti a spendersi a livello sociale attraverso la Cooperativa del Sole, che sostiene ormai dal lontano 1986 ricoprendo la carica di Presidente. Questa cooperativa di tipo B ha lo scopo di offrire una opportunità di lavoro a ragazzi e ragazze svantaggiati. Nella cooperativa operano 14 soci, più borse lavoro, borse studio e volontari, per un totale di 34-40 membri. Nata nel 1982, la Cooperativa del Sole è ad oggi operativa anche con un negozio e tre serre per la produzione e la vendita dei prodotti della terra.

Il curriculm

Dal punto di vista imprenditoriale invece parla direttamente il curriculum di Sala. Il corbettese infatti, partendo nel corso degli anni ‘70 all’interno di una multinazionale del campo della fonderia, pian piano ha iniziato ad acquisire sempre più nozioni e capacità che nel corso della sua carriera di oltre cinquant’anni lo hanno portato a rilevare e lanciare diverse società come ad esempio la Luigi Quaglia, la Protec Fond, la Cife, fino ad arrivare all’ultima sua creatura: la Foundry Ecocer fondata nel 2020 e divenuta in breve tempo leader mondiale nel campo della metallurgia non ferrosa.