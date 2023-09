Libertas Vanzago, 50 anni a canestro

I più giovani giocatori in campo hanno vinto la sfida contro le vecchie glorie della pallacanestro della Libertas Vanzago in occasione del 50esimo di società.

Libertas Vanzago

Con il punteggio di 68 a 64 è terminata la sfida svoltasi nella palestra comunale intitolata a Tiziano Airaghi, un allenatore scomparso del basket locale. Le vecchie glorie hanno giocato alternando Maurizio Trotti, Moreno ed Edoardo Tirapelle, Claudio Vavassori, Andrea e Giovanni Pattano, Paolo e Tommaso Garanzini, Antonio Nasuelli, Stefano Lunghi, Luca Laudato, Cesare Galimberti, Massimiliano Cozzi, Andrea Caccia, Mattia Bernardinello, Gianmarco Pessina, Dario Vallenzasca, Daniele Zavan, Carlo Sormani, Francesco Rizzo e Paolo Cavalletto. In tribuna ad applaudire c’erano altri ex giocatori, ex dirigenti e l’ex allenatore Roberto Bianchi.

Basket locale

La partita disputata su quattro tempi da dieci minuti ciascuno ha elettrizzato il pubblico. Le vecchie glorie hanno perso solo per l’età più avanzata davanti alla formazione di giocatori più giovani che militano in Promozione.

In tribuna anche ex giocatori della squadra femminile della Libertas ed ex giocatori che ebbero quale allenatore Giacomo Perrera. E’ intervenuto anche il sindaco Guido Sangiovanni a ringraziare la società. Anche lui ha giocato a basket con la Libertas quando andava a scuola.

Targa a Balocco

La festa dei 50 anni ha avuto inizio alle 16. Per tre ore sul campo hanno giocato circa duecento ragazzi tra i cinque e i diciassette anni di età divisi in quadre provenienti da Pogliano Milanese, Nerviano, Parabiago, Lainate e del luogo.

La festa si è conclusa con la consegna di una targa a uno dei fondatori della Libertas Vanzago, quale è stato Pietro Balocco. Il «grazie» dell’ottantacinquenne farmacista ha conquistato l’ultimo applauso della tribuna, dei giocatori di oggi e delle vecchie glorie.