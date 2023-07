L'hub di Olcella apre le porte: un presidio sociale per la frazione

Un angolo di paese «dimenticato» pronto a prendere vita. La frazione di Olcella a Busto Garolfo al centro delle attenzioni nei giorni scorsi in occasione del taglio del nastro del nuovo centro polifunzionale.

Promessa mantenuta: l'hub di Olcella è realtà

Una promessa mantenuta quella annunciata nel programma elettorale dell’attuale Giunta capitanata dal sindaco Susanna Biondi, che non poteva mancare, insieme agli altri esponenti della sua squadra e al capogruppo Daniele Dianese, all’inaugurazione dei nuovi spazi. Una realtà nata dalla necessità di sopperire «alla mancanza di una “succursale” del Comune», e che ora diventa il presidio che gli abitanti aspettavano da tempo. Un luogo dove, ha spiegato il consigliere Dianese, «d’ora in poi i cittadini possono trovare un medico per poter effettuare i prelievi ma anche uno spazio aggregativo».

Il significato dell'inaugurazione

Densa di significato l’intitolazione di questo hub a Francesca Morvillo, magistrato rimasto ucciso nella Strage di Capaci: «Abbiamo voluto lanciare un segnale forte contro la lotta alla criminalità. In questo modo abbiamo dato seguito a quel filo conduttore di progetti che hanno interessato negli ultimi mesi le scolaresche» ha proseguito l’esponente di maggioranza. Il momento inaugurale si è caratterizzato per la proposta di letture per bambini, spettacoli (ne è andato in scena uno per ogni giorno così da creare continuità). Anche la cena e il concerto delle cantanti Alea hanno fatto la loro parte. Spazio infine al rinfresco offerto dalle realtà commerciali che operano in frazione. Ma lo «sbarco» del nuovo centro aggregativo è andato di pari passo col completamento da parte del Comune di una serie di interventi che hanno interessato sia il parco, con l’introduzione di campi da basket e calcio, sia le attrezzature dedicate all’inclusività.

Le parole di Dianese

Azioni che lo stesso Dianese ha poi riassunto così: