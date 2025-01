L’ex Cortez verso il rilancio: ipotesi nuovo impianto

Da luogo della movida a discarica a cielo aperto: l’area ex Cortez di Villa Cortese necessita di un piano di rigenerazione urbana, cosa di cui si sta occupando direttamente il Comune che non esclude l’ipotesi dell'inserimento di un sito produttivo.

Quale futuro per l'area che ospitava il Cafè Cortez?

Quale futuro per l'area che un tempo ospitava il Cafè Cortez? A sud del paese, in piena zona industriale, rimane inutilizzata e fatiscente la struttura che sorge lungo la SP12 e che per qualche anno, tra il 2009 e il il 2014, animò le estati di Villa Cortese e di tutta la zona. Dopo i fallimenti dei diversi progetti imprenditoriali che provarono a tenere in vita il locale, con l'insegna Toro Loco, poco più di dieci anni fa, si chiuse definitivamente il periodo d'oro di questa area che, tra l'altro, è di proprietà comunale. Da lì è diventata una piccola discarica a cielo aperto, con diversi abbandoni dei più disparati rifiuti, compresi mobili e un letto.

Il sindaco Barlocco ha fatto il punto

«L'area è purtroppo presa di mira dai patumeros – spiega il primo cittadino Alessandro Barlocco – Abbiamo più volte provato a individuarne qualcuno, installando una fototrappola, ma per il momento non abbiamo raccolto prove sufficienti. Intensificheremo i controllo, aggiungendo un altro obiettivo che vigili sull'area».

"C'è l'ipotesi di modifica al Pgt così da consentire il passaggio di testimone a una azienda per scopi produttivi"

Ma, pattumiera a parte, che futuro ha questa zona?