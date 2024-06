L'ex consorzio agrario diventa un caso di studio per il PoliMi

Nel corso delle ultime settimane a Corbetta i riflettori sono puntati senza ombra di dubbio sull’ex Consorzio Agrario.

Dopo la notizia dell’acquisizione definitiva della struttura da parte del Comune con il passaggio di proprietà; ora l’attenzione è posta su quello che sarà il progetto di riqualificazione della struttura, protetta dai vincoli della Sovraintenedenza delle Belle Arti, e in questo senso il Consorzio è diventato un caso di studio per il Politecnico di Milano.

Nel corso della giornata di lunedì infatti più di 40 studenti provenienti da tutto il mondo, si sono recati a Corbetta per visitare proprio lo stabile. Una novità che ha reso molto entusiasta il sindaco Marco Ballarini:

«Riuscite ad immaginare l’emozione che si prova, da sindaco, nel vedere la propria Città diventare un “caso studio” per il Politecnico di Milano? Un grande onore e privilegio per la nostra Corbetta. Lunedì abbiamo avuto il piacere di accogliere in città il prestigioso “International Workshop of Heritage Studies”, organizzato dal Politecnico di Milano. Insieme al professor Stefano Della Torre, al professor Arian Heidari Afshari e alla dottoressa Mehrnaz Rajabi del PoliMi, 46 partecipanti al workshop internazionale provenienti da dodici nazioni in tutto il mondo hanno esplorato il contesto urbanistico del nostro Ex Consorzio Agrario di Corbetta, nel suo passato, presente e futuro. Hanno portato avanti un’approfondita esplorazione di uno dei simboli dell’Italia Settentrionale, un esempio di ricchezza nella comprensione del patrimonio culturale, e produrranno alla fine del workshop un portfolio grafico in cui saranno contenute proposte per un uso futuro, coerente con le radici del tempo e sostenibile».