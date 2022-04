L'ex area Expo riapre per due giorni per la Festa di primavera

Il nuovo comparto innovativo

Due giorni di apertura per Mind a Rho, nell'ex area Expo, il prossimo 30 aprile e 1 maggio.

7 anni esatti dopo l’apertura di Expo 2015, parte dell’area che ospitò l’Esposizione Universale riapre ufficialmente al pubblico con l’inaugurazione del nuovo MIND Village al Milano Innovation District.

L'appuntamento nell'ex Area Expo

L’appuntamento è per sabato 30 aprile e domenica 1 maggio con PrimaVera MIND, una due giorni di musica, arte, sport, benessere e scienza per guidare alla scoperta del nuovo quartiere MIND Village di Lendlease, gruppo internazionale di Real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane. Durante l’evento, dalle 10.30 di mattina fino a sera, sarà anche possibile osservare il tutto dall’alto a bordo di una mongolfiera. Il primo nucleo del distretto dell’innovazione che apre al pubblico è composto da edifici di Expo 2015 riconvertiti e rifunzionalizzati in ottica di economia circolare: un quartiere già attivo con imprese private che hanno scelto di avere qui la propria sede (AstraZeneca, Esselunga, Bio4Dreams, Rold e Illumina).

PrimaVera MIND Fest è un vero e proprio festival con artisti di strada, musica dal vivo, scienziati, esperti e sportivi: protagoniste anche alcune realtà rhodensi che si esibiranno durante la manifestazione.

Divertimento con lo sport inclusivo

Tra queste il Baskin Rho, sport inclusivo promosso dalla Polisportiva Oratorio San Carlo ispirato al basket, con caratteristiche particolari per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra. Atleti e atlete daranno vita a un mini-torneo con altre squadra di baskin sul campo del decumano.

Sarà presente anche il Teatro Armadillo di Rho con “Metamorfosi”, spettacolo teatrale in due repliche che andrà in scena sabato 30 aprile alle 18 e domenica 1 maggio alle 12. Ingresso libero e gratuito. Regia: Silvia Beillard. Con: Francesca Borgo, Elisa Figini, Grazia Leone, Luigi Giovanni Mapelli, Chiara Pini, Cristina Sogni, Laura Tognetti, Rosaria Violauno spettacolo.

Acrobazie e show con i Da Move, realtà che nasce dalla passione per la pallacanestro ed evolve in intrattenimento legato a discipline come calcio, parkour o ciclismo in chiave acrobatica, che ha sede in via Risorgimento a Rho. Su un campo da basket ci saranno speaker, dj, schiacciate, freestyle con tante interazioni con il pubblico. Lo spettacolo si terrà sul decumano alle 11; 12.30; 15.30 e 17.30 sia sabato che domenica.

Una camminata in giro per l'area

Un altro evento promosso in collaborazione con Fondazione Triulza e Social Innovation Academy è il “Primo Walk In Rho MIND”, 3 chilometri di camminata in MIND con partenza alle 10 in piazza Costellazione e termine alle 12 in Cascina Triulza con un rinfresco. Quota di partecipazione 5 euro.

A MIND si accede, come per Expo 2015, con i mezzi pubblici (fermata ferroviaria Rho Fiera oppure metropolitana), oppure parcheggio in via Risorgimento.

Un sentiero giallo, opera di land art curata da Migliore+Servetto, porta direttamente nel Decumano di Expo 2015 dove un grande palco ospita concerti e musica di band e buskers dalle 10.30 del mattino fino a sera. A passeggio nel nuovo quartiere dell’innovazione si potrà partecipare ai tanti eventi in programma, tra cui quelli che hanno come protagonisti realtà di Rho.

Maggiori dettagli sul sito https://mindvillage.it/