L'ex Accorsi riapre dopo 12 anni: arrivati i primi ospiti

I primi ospiti a varcare la soglia dell’ex rsa Luigi Accorsi di Legnano, nel pomeriggio di ieri domenica 1 settembre, sono stati una quindicina di giovani atleti del Rugby Parabiago.

Arrivati i primi ospiti all'ex Accorsi: al via la nuova vita della struttura

I rugbisti sono stati accolti da personale della Fondazione San Carlo, capofila dell'associazione di imprese sociali che gestirà la struttura di via Girardi, in funzione dall’inizio degli anni Settanta come casa di riposo comunale, che torna così finalmente a riaprire i suoi battenti dopo 12 anni dalla dismissione.

Commenta il sindaco Lorenzo Radice:

"Rivedere persone ospiti nella struttura che, per oltre quarant’anni, è stata la casa di riposo comunale è un momento atteso da tanto tempo a Legnano e ci riempie di gioia. A breve altri giovani si aggiungeranno al primo gruppo di atleti arrivati domenica e, a seguire, contiamo che la struttura torni a vivere nella sua interezza e per tutte le funzioni previste: residenza per lavoratori e studenti, formazione, spazi culturali e di aggregazione sociale. Tutte attività che faranno di questo bene un luogo di riferimento non soltanto per la comunità del quartiere, ma per tutta la città. Questa è la rigenerazione urbana e sociale che stiamo perseguendo. Il fatto che la seconda vita dell’ex Accorsi cominci nel segno dei giovani è la prova, insieme, dell’attenzione che poniamo alle necessità delle nuove generazioni che si formano con lo studio e l’attività sportiva, e di uno sguardo rivolto alla città futura che siamo impegnati a realizzare".

Chiosa la vicesindaco Anna Pavan:

"Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e messo impegno e risorse in questi anni per arrivare a questo primo risultato: dal sindaco Alberto Centinaio con la sua giunta che avviò il progetto, ai tecnici del Comune con il dirigente e i funzionari dei Servizi sociali e Città metropolitana di Milano che hanno permesso gli interventi sulla struttura, fino alle realtà sociali, formative e sportive che si sono impegnate nei percorsi di coprogettazione e, ora, di gestione".

In arrivo a breve un'altra decina di ragazzi del Progetto Atleti in formazione

I giovani che da domenica 1 settembre sono stati accolti, appartenenti alle classi 2007-2009, sono atleti tesserati della società rugbistica parabiaghese, provenienti da club italiani ed esteri e occupano le camere al terzo piano dell’immobile nel quartiere Canazza, dove, fra qualche giorno, saranno raggiunti da un’altra decina di ragazzi che rientrano nel Progetto Atleti in formazione (Paf) residenziale 2024/25. La parte residenziale dell’ex Accorsi, che conta complessivamente 82 posti letto, vedrà successivamente l’arrivo di una ventina di studenti dell’Its Incom di Busto Arsizio al primo piano della struttura, mentre a breve saranno pubblicizzate le informazioni per l’accesso ai 36 alloggi gestiti dalla Fondazione San Carlo al secondo piano e destinati a lavoratori, insegnanti e studenti. Con l’autunno si prevede anche l’avvio delle attività aperte al quartiere e alla città che saranno ospitate al piano terra della struttura, fra cui quelle comunali della biblioteca e dello Spazio Incontro. La struttura sarà ufficialmente inaugurata ad avvio ultimato, nei prossimi mesi.