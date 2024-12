Letizia Moratti in visita al Centro diurno di Cerello

È stata una visita particolare quella ricevuta lunedì mattina al Centro diurno di Cerello, a Corbetta, gestito dall’associazione di famiglie La Quercia Aps. A conoscere e salutare gli ospiti del Centro, i loro famigliari e gli operatori, è stata Letizia Moratti, ex ministro ed ex sindaco di Milano, attualmente eurodeputato di Fi. Presenti all’incontro anche i sindaci di Corbetta e di Magenta Marco Ballarini e Luca Del Gobbo, l’onorevole Umberto Maerna, Raffaella Mastaglia del Rotary Club Magenta e due rappresentanti della Asst Ovest milanese, Francesca Maltagliati e Angelamaria Sibilano.

L'incontro

«Abbiamo ospitato presso il nostro Centro diurno di Cerello Letizia Moratti, le abbiamo fatto visitare i nostri spazi, il Cse, i laboratori della ciclofficina e la neonata falegnameria – racconta il presidente de La Quercia Roberto Ravani – Le abbiamo presentato l’associazione, cosa fa e abbiamo parlato delle carenze del territorio da cui si può partire per costruire insieme qualcosa di buono: in particolare abbiamo sottolineato la necessità di puntare tanto sull’autismo, perché è preponderante e servono più iniziative e servizi dedicati, e anche su attività per i piccoli disabili da integrare alla scuola. Noi ci proponiamo come capofila e promotori di queste iniziative sul territorio».

Ci è voluto quasi un mese per organizzare l’incontro di lunedì mattina, «nato grazie al nostro assicuratore Francesco Cini, che ha contatti in Regione e ha parlato di noi a Moratti, che si è incuriosita e ha voluto venire a conoscerci – racconta Ravani - Per noi è importante che chi fa politica, anche a livello europeo come nazionale, si interessi alle realtà territoriali che lavorano nel terzo settore. La nostra è una piccola realtà che cerca di fare del suo meglio occupandosi delle persone con disabilità e delle loro famiglie».

I commenti

Durante l’incontro, durato circa un’ora, Moratti si è interessata alle attività svolte dai ragazzi, interloquendo con loro, le famiglie e l’equipe educativa. Al termine «le abbiamo donato un’icona in legno fatta dai nostri ragazzi e lei si è commossa. Sono rimasto stupito dalla sua umanità, si è mostrata molto disponibile, è stata una visita non solo politica ma davvero sentita», conclude il presidente de La Quercia.