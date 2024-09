Let’a play Pero festa dello sport al parco 25 Aprile

Domani, Sabato il parco XXV aprile ospiterà Let’a play Però. A partire dalle ore 14 e fino alle ore 21, il tempo sarà scandito da tante iniziative che sapranno coinvolgere adulti e bambini.

Una occasione speciale per vivere lo sport all'aria aperta

«Sarà un’occasione speciale - dice l’amministrazione - per vivere lo sport all’aria aperta e conoscere alcune delle associazioni sportive del territorio, con esibizioni e tornei di discipline come ginnastica ritmica, judo, kung fu, pallavolo, ping pong e molto altro».

Laboratori per bambini, street food e possibilità di conoscere l'attività di tutte le associazioni sportive

Durante la giornata si terranno anche laboratori e attività per bambini, truccabimbi, bolle di sapone, giocoleria. “Non mancheranno musica e street food - prosegue l’amministrazione- per rendere la giornata ancora più piacevole. L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere lo spirito di comunità, di far conoscere le opportunità sportive che le associazioni del territorio offrono per la crescita dei giovani».