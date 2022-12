A Corbetta brilla un astro nascente dell’equitazione. Il suo nome è Linda Doperti e a soli 12 anni negli ultimi mesi si è già laureata campionessa regionale ed italiana per la Sef (Scuola e formazione) e poche settimane fa è stata premiata con un encomio dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal Ministro dello Sport Andrea Abodi in occasione di una cerimonia tenutasi all’interno dello stadio olimpico di Roma.

L'equitazione ha una nuova stella: la giovane Linda

Una vera e propria forza della natura quella della piccola Linda che, come detto, vanta un curriculum sportivo di altissimo livello. La scorsa estate ha sbaragliato la concorrenza in occasione dei campionati italiani andati in scena nel corso del mese di luglio. Successo bissato poi nel mese di ottobre quando la giovane Linda ha nuovamente dato mostra delle sue abilità mettendo in fila tutte le sue avversarie alla competizione regionale dove ha ottenuto la medaglia d’oro.

«I risultati raggiunti da Linda sono il frutto di un duro lavoro che tutte le settimane svolge allenandosi sei giorni su sette - racconta il papà Fabrizio Doperti che accompagna e supporta la piccola campionessa in tutte le sue attività - Ha iniziato equitazione da quando aveva solo 6 anni. Ovviamente anche da parte mia c’è molto orgoglio nel vederle raggiungere questi risultati perchè ci mette anima e corpo in quello che fa».

L'encomio di Coni e Ministro

I risultati raggiunti nelle due competizioni hanno portato così Linda ad essere invitata alla cerimonia di Libertas, l’ente di promozione sportiva a cui è affiliata la Fes, andata in scena alla fine di novembre allo stadio olimpico di Roma dove la giovane ha ottenuto dalle mani dal presidente Coni Malagò e dal Ministro Abodi il prestigioso certificato d’eccellenza per meriti sportivi.

«La cerimonia di premiazione è stata veramente molto emozionante - continua papà Fabrizio - A soli 12 anni essere convocata per questa iniziativa è un grandissimo motivo di orgoglio».

Nel futuro della campionessa ora è in programma il grande salto nella federazione Fise che la giovane farà nel corso del 2023 e per la quale si sta preparando al meglio durante gli allenamenti con l’obiettivo di continuare a macinare vittorie e riconoscimenti.

Nel frattempo Linda e il papà Fabrizio sono stati accolti anche in Comune dal sindaco Marco Ballarini che insieme al consigliere delegato allo sport Sergio Grittini ha consegnato alla giovane un attestato di merito da parte dell’Amministrazione per i suoi risultati sportivi: