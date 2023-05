Venticinque anni in sella, venticinque anni sui pedali, venticinque anni al servizio della passione del ciclismo. Compie quest’anno un quarto di secolo l’Equipe Corbettese, la storica società ciclistica di Corbetta.

L'Equipe Corbettese compie 25 anni

Era l’ottobre del 1998 quando Enrico Sangalli ed altri appassionati del mondo del ciclismo decisero di fondare l’associazione. Alla guida del sodalizio, da sempre c’è proprio Sangalli che racconta:

«I primi passi in questo settore risalgono già agli anni ‘80 quando in occasione delle feste di Cerello e Soriano venivano organizzate delle gare ciclistiche amatoriali. Nell’ottobre del 1998, sfruttando l’amicizia di alcuni campioni delle due ruote, come ad esempio Gianni Bugno, abbiamo deciso di organizzare una gara a cronometro proprio qui a Corbetta e in quell’occasione abbiamo costituito l’Equipe Corbettese».

Per circa quindici anni la società ha sempre gravitato attorno al mondo amatoriale, avendo un solido gruppo di amatori con le quali venivano organizzate diverse corse sul territorio, oltre che ad alcuni appuntamenti come quello della Corbetta-Sanremo e ritorno per un totale di quasi 600 km in soli due giorni oppure i due eventi che aprono e chiudono la stagione ciclistica con la presentazione delle squadre all’inizio dell’anno e poi in autunno la gita sociale che lo chiude.

«Una data fondamentale per la nostra realtà è quella del 2013 - prosegue Consonni -, quando abbiamo organizzato qui a Corbetta una tappa del Giro d’Italia femminile (appuntamento ripetuto poi anche nel 2018), in quell’occasione abbiamo infatti deciso che oltre agli amatori, avremmo aperto anche delle squadre giovanili, così dal 2014 abbiamo aperto il tesseramento per i ragazzi».

I successi del settore giovanile

Una scelta veramente azzeccatissima quella dell’Equipe Corbettese visto che nel giro di diversi anni la società ha raccolto moltissime soddisfazioni. Quest’anno infatti tra i tesserati si contano un totale di 148 atleti, di cui 83 con l’Acsi (Associazione Centri Sportivi Italiani) e i restanti 65 con la Fci (Federazione Ciclistica Italiana).

«Abbiamo un gruppo di ragazzi veramente forte, solamente l’anno scorso abbiamo raccolto un totale di 87 vittorie tra tutte le gare che abbiamo sostenuto - continua Sangalli - Quest’anno puntiamo a ripeterci con la speranza di poter far ancora meglio. Tra le nostre fila abbiamo anche un giovane ragazzo Samuele Matteini che è campione provinciale per la categoria esordienti. Insomma un bel gruppo che ci auguriamo possa continuare a togliersi soddisfazioni».

Una bellissima realtà che vive grazie al lavoro degli infaticabili volontari che compongono l’associazione che ogni settimana si rimboccano le maniche per permettere ai ragazzi di poter divertirsi sulle due ruote in giro per il territorio.