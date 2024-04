Leoncino D’Oro 2024 al Gruppo la Cappelletta di Abbiategrasso

Questa mattina, sabato 20 aprile 2024, sono state consegnate le benemerenze civiche del Comune di Abbiategrasso.

Un giornata ricca di emozioni celebrata dal sindaco Cesare Nai. Meritatissimo il premio più ambito, il Leoncino D’Oro 2024, che è stato assegnato all’Associazione Gruppo La Cappelletta. Il premio è stato ritirato dal suo presidente Claudio Zampollo, che ha rappresentato tutti i volontari.

“Una realtà storica ad Abbiategrasso – ha spiegato il sindaco Nai – A cui va la massima onorificenza cittadina. Loro svolgono tante iniziate, fare del bene divertendosi, raccogliere fondi per aiutare. Dal 1977 sono operativi sul territorio. Originale anche la scelta del nome -prosegue - Caso volle che in quel periodo un camion, una sera d’inverno, abbatté la seicentesca cappellina votiva dedicata a santa Rosa da Lima, situata all’uscita della città in direzione Vigevano. Gli amici di uno dei bar e il gruppo degli Alpini si impegnarono in una ricostruzione a tempo di record! Fu questo il giusto spunto per dare nome all’organizzazione in formazione, nacque così il “GRUPPO la CAPPELLETTA”.