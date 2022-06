Leonardo Savoldelli tra i migliori giovani chimici d'Italia

Leonardo Savoldelli, studente dell'istituto Bernocchi di Legnano, è tra i migliori giovani chimici d'Italia.

Leonardo Savoldelli tra i "piccoli chimici" più promettenti

Dopo aver vinto la fase regionale, il giovane villacortesino è arrivato 23esimo alle finali nazionale dei Giochi della chimica che si sono svolti a Roma. Studente del secondo anno di Liceo scientifico scienze applicate, dopo aver vinto la fase regionale di questa specifica manifestazione, è andato nella Capitale dove si è confrontato con i migliori coetanei italiani della sua età, ottenendo un più che soddisfacente piazzamento nella competizione vinta dal pugliese Domenico Netti davanti ai veneti Noè Favero e Alberto Barban.

"Che cosa farò da grande? Mi piacerebbe diventare ingegnere"

"Un'esperienza che mi rimarrà nel cuore - spiega lo studente - Frequentare un nuovo ambiente, nuove persone, tante più grandi di me, poter raccogliere pareri diversi, sulla chimica ma anche sul modo di vedere le cose". Per arrivare a Roma Leonardo ha sbaragliato la concorrenza di tutta la regione: "Non mi aspettavo un successo del genere, non avevamo riscontri e nessuno sapeva come sarebbe potuta andare". Che cosa farà da grande? "Mi stuzzica l'idea di diventare ingegnere, magari unendo anche la passione per la chimica".