Leonardo e Christian, a 12 anni ripuliscono il paese dai rifiuti

Il bellissimo gesto ecologico di Leonardo Iozzo e Christian Marotta, 12enni di San Vittore Olona: rimossi i rifiuti.

"Vogliamo che questo nostro gesto sia d'esempio a tutti: ognuno raccolga i rifiuti che vede. E chi li butta, la smetta". E' l'appello che arriva da Leonardo Iozzo e Christian Marotta di San Vittore Olona. Compagni di classe alle scuole medie, 12 anni entrambi, nei giorni scorsi si sono rimboccati e maniche raccogliendo i rifiuti lungo la via Fornasone. "E' una via che frequentiamo spesso, dove andiamo a correre e camminare verso il castello di Legnano ma abbiamo visto che c'erano tanti rifiuti abbandonati - raccontato i due amici - Così abbiamo preso dei sacchetti e dei guanti, iniziando a pulire. Queste zone vanno tenute pulite perchè non è bello giocare in mezzo ai rifiuti".

"Abbiamo trovato tante bottiglie di vodka vuote - raccontano Leonardo e Christian - Tante bottiglie, anche di birra, petardi e anche alcuni preservativi, pannolini, carta, pacchetti di di sigarette. Niente siringhe, anche se le avessimo trovate non le avremmo raccolte vista la pericolosità". E concludono: "Lo rifaremo, magari cercando di coinvolgere più gente. non è difficile tenere pulito il proprio paese. Se ognuno dedicasse 10 minuti del suo tempo, ogni giorno, a raccogliere anche quel poco che vede, tutto sarebbe ancora più bello e pulito e avremmo rimosso i rifiuti di un anno. E se chi abbandona i rifiuti la smettesse, sarebbe ancora meglio".