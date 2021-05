Quella di Aaron è solo una delle tante che possono raccontare i volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, impegnati nell’iniziativa “LEIDAA per emergenza Covid-19” che, da oltre un anno, vede protagonisti duemila donne e uomini su tutto il territorio italiano a sostegno delle famiglie con animali colpite dal coronavirus. Sono decine di migliaia le richieste di aiuto e migliaia gli interventi: “passeggiate” per i cani di persone malate o in quarantena, cani e gatti (e altri pet) presi in carico perché i proprietari non potevano occuparsene o non sono sopravvissuti, trasferimenti e adozioni, pasti e interventi sanitari donati agli animali di persone in difficoltà.

“Leidaa per emergenza Covid-19”: la storia di Aaron e della sua famiglia

Quando la famiglia di Aaron, residente a Besate, ha contratto il Covid-19 ed è finita in quarantena non c’era più nessuno che potesse portare a passeggio il loro Amstaff di 9 anni e una trentina di chili di muscoli.

Oltre a scorrazzare liberamente nel giardino della villetta il cane aveva bisogno di almeno un’uscita al giorno per sfogare la sua incontenibile vitalità. In soccorso di Aarone e della sua famiglia è subito intervenuta Marzia, volontaria della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Abbiategrasso, che da allora se ne prende cura con passione. I due ogni giorno fanno una lunga passeggiata intervallata da molte corse.

Le parole dell’onorevole Brambilla

“Come presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente a livello nazionale ho deciso di schierare l’associazione al fianco della comunità dell’Abbiatense, per aiutare le persone nel momento del bisogno: gli animali sono a tutti gli effetti dei membri della famiglia, e non poter provvedere alle loro esigenze genera tanta angoscia nelle persone che hanno contratto il coronavirus, già preoccupate dalle loro condizioni di salute e dalle ricadute sull’attività lavorativa. I nostri volontari aiutano tutti loro, a titolo assolutamente gratuito, ad occuparsi dei propri animali – dice l’onorevole Michela Vittoria Brambilla – Tutti gli interventi sono portati avanti con passione e grande spirito di sacrificio dai nostri bravissimi volontari, a titolo del tutto gratuito. La nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente non lascia indietro nessuno ma, per farlo nel migliore dei modi, abbiamo bisogno del tuo sostegno: nella dichiarazione dei redditi trova il riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, metti la tua firma e inserisci il codice fiscale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente onlus: 02692940139. A te non costa nulla – i fondi non assegnati finiscono comunque nel bilancio statale – ma per tante famiglie con animali in difficoltà può essere tutto: aiutaci ad aiutarli!”.

Leidaa

Nell’ambito del servizio LEIDAA per emergenza Covid-19 sono frequenti le passeggiate: sono migliaia i cani di cui si prendono cura i nostri volontari per un periodo medio di due settimane (la durata della quarantena), in alcuni casi per due o tre volte al giorno. Si tratta complessivamente, di decine di migliaia di passeggiate singole, della durata di 20/30 minuti, e decine di migliaia di ore di assistenza gratuita. Molti anche gli animali (cani, gatti o altri pet) presi in carico dai volontari LEIDAA che li tengono nelle loro case e li assistono come fossero i propri durante il ricovero dei proprietari. La maggior parte di loro torna dalle famiglie (30 per cento) o ne trova una nuova (40 per cento). Alcuni proprietari, infatti, sono deceduti, altri non li hanno più potuti tenere per gravi problematiche di salute o economiche. Altri sono ancora con i volontari che provvedono a tutte le loro esigenze e cercano loro una nuova casa.

Per sapere di più su tutte le nostre attività è possibile consultare il sito www.leidaa.info, la pagina Facebook e i nostri social network ufficiali e scaricare un bellissimo libro fotografico al link https://leidaa.info/wp- content/uploads/2020/11/ LEIDAA-per-Emergenza-Covid-19- 1_compressed.pdf. “È innanzitutto – ricorda la presidente Brambilla – un omaggio ai nostri splendidi volontari, che voglio ringraziare con tutto il cuore per il grande lavoro svolto durante l’emergenza e perché continuano oggi, senza chiedere nulla in cambio, a garantire il loro generoso impegno a favore dei nostri fratelli più piccoli, che, per esprimere la loro gratitudine, possono soltanto scodinzolare e abbaiare”.