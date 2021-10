Legnarello, Matteo Masnata è il nuovo capitano giallorosso

Palio

La contrada del sole di Legnano ha nominato la nuova reggenza e il nuovo Consiglio esecutivo: ecco tutti i membri.

Legnarello, nuova reggenza per la contrada giallorossa

Nel corso dell'assemblea ordinaria del Gran Concilio andata in scena nella serata di ieri, giovedì 21 ottobre 2021 e presieduta dal gran priore Roberto Guidi al terzo anno di reggenza, è stato eletto il nuovo capitano giallorosso. Dopo quattro anni Stefano Cambrai conclude il suo mandato; gli succede Matteo Masnata, responsabile stalla proprio con Cambrai. Confermata la castellana Francesca Bandera e la gran dama Cristiana Re, di nuova nomina lo scudiero Matteo Brusa e il vice gran priore Sara Franciosi.

"Ricominciamo a vivere la contrada per tornare a far splendere il sole"

Nei loro discorsi di saluto Stefano Cambrai e lo scudiero uscente Federico Nieddu hanno ringraziato i contradaioli per il supporto ricevuto e la vicinanza dimostrata nei confronti della contrada in questi due anni particolarmente difficoltosi.

Nei loro discorsi di insediamento il capitano e lo scudiero, insieme alla castellana, hanno ribadito l'importanza di ricominciare a vivere la contrada per far tornare a splendere il sole, non solo quello di Legnarello, nella nostre vite di tutti i giorni.

Ecco i membri del nuovo Consiglio esecutivo

Eletto anche il Consiglio esecutivo che resterà in carica per il biennio 2021/2022 e 2022/2023 così composto: Roberto Guidi, Matteo Masnata, Francesca Bandera, Matteo Brusa, Cristiana Re, Sara Franciosi, Gabriele Alli, Stefano Battilana, Andrea Clerici, Luca Lavazza, Francesco Locatelli, Alessandro Mengoli, Federico Nieddu, Danilo Oldrini, Gabriela Oldrini, Matteo Parma, Fabio Ronca, Filippo Trespoli.