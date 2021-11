Legnarello inizia la propria corsa, non solo quella ippica, verso l'ultima domenica di maggio 2022

Palio

Cena di presentazione delle reggenza e con il fantino Giovanni Atzeni per la contrada giallorossa di Legnano.

Legnarello inizia la propria corsa verso il Palio di Legnano 2022.

Legnarello protagonista di una serata davvero speciale: ecco perché

"Tra conferme e novità quella di sabato 13 novembre 2021 a Legnarello è stata una serata davvero speciale - affermano dal maniero di via Dante - Speciale perché come ha sottolineato il gran priore Roberto Guidi, al suo terzo anno di reggenza, si è tornati finalmente a rivivere la contrada seppur dovendo rispettare tante regole per poter stare insieme. Speciale perché come sostenuto da un emozionatissimo Matteo Masnata, capitano di nuova nomina, l’entusiasmo della serata deve essere il leitmotiv giallorosso di tutto l’anno. Speciale perché come evidenziato dalla confermata castellana Francesca Bandera, se è possibile trascorrere momenti di aggregazione in maniero è anche grazie a chi rinuncia al "proprio divertimento" per quello altrui. Speciale perché Legnarello è la contrada più bella del mondo così come ha voluto descriverla Matteo Brusa nel ringraziare tutti quei contradaioli che lo stanno accompagnando nel muovere i suoi primi passi in questa bellissima esperienza da scudiero. Speciale perché come ha precisato la gran dama Cristiana Re, anche lei al terzo anno di reggenza, se in via Dante è tornato a splendere il sole è merito del dinamismo e dell'intraprendenza nel voler organizzare eventi che esaltano lo spirito di appartenenza che contraddistingue i colori giallorossi. Speciale perché un fantino solitamente di poche parole come Giovanni Atzeni ha voluto ringraziare la Contrada, nella quale ha ribadito sentirsi a casa propria, per la totale fiducia riposta in lui, fiducia che sarà un ulteriore stimolo per fare bene e per riscattare il Palio 2021 che ha avuto un epilogo diverso da quello che tutti, lui compreso, ci si aspettava"

Una serata insomma in cui è ufficialmente iniziata, per la contrada Legnarello, la corsa, non solo quella ippica, verso l'ultima domenica di maggio 2022.