Legnarello e Sant'Erasmo in visita agli anziani della Fondazione Sant'Erasmo

Contradaioli di Legnarello e Sant'Erasmo in visita alla Fondazione Sant'Erasmo.

Il Palio "entra" nella Fondazione Sant'Erasmo

Nella giornata di venerdì 27 ottobre, un'atmosfera di festa e di condivisione ha pervaso la Fondazione Sant'Erasmo di Legnano, grazie all'iniziativa di alcuni contradaioli di Legnarello e Sant'Erasmo. Vestiti con abiti storici, hanno fatto visita agli ospiti della Fondazione per condividere con loro la magia e la storia del Palio di Legnano.

"Il Palio abbraccia tutte le generazioni"

Così la contrada giallorossa:

"La giornata è stata caratterizzata da racconti appassionati, aneddoti e ricordi che hanno riportato in vita la storia del Palio e della città di Legnano. Allegria e spensieratezza hanno caratterizzato il tempo trascorso insieme, come evidenziato dai responsabili della Fondazione che hanno condiviso sui social la gioia della partecipazione attiva alla vita della città. Questa iniziativa è stata un esempio tangibile di come il Palio possa unire le persone, abbracciando tutte le generazioni".

La collaborazione tra due contrade

Dal maniero di via Dante proseguono:

"L'iniziativa di venerdì è un esempio perfetto di come la collaborazione tra due contrade, in questo caso Legnarello e Sant'Erasmo, possa dare vita a un'opportunità straordinaria di condivisione dei valori del Palio di Legnano. La cultura, la tradizione e la solidarietà sono le fondamenta su cui il Palio si basa, e questa giornata ha dimostrato quanto questi valori siano vivi e forti nella comunità delle contrade".