Legnarello e l'ultimo saluto a Marco Sasso

Legnarello e l'ultimo addio a Marco Sasso

Marco Sasso, Socio della sezione Cai Legnano dal 1952, è morto. I funerali si terranno oggi, 18 giugno alle 14.30 alla chiesa di Legnarello.

Sciatore provetto, espertissimo e appassionato, frequentava Cervinia e aveva spesso condiviso la passione per lo sci con Mike Bongiorno. Anche lo scialpinismo lo entusiasmava e partecipò ad una delle “ Settimane di Toni Gobbi”, la Chamonix Zermat, vere e proprie settimane bianche dedicate allo scialpinismo in alta montagna. Gobbi ( 1914- 1970)fu un grande alpinista, ma soprattutto una grandissima guida alpina e uno straordinario scialpinista.

Sasso si era cimentato anche nell’alpinismo salendo diverse cime: Castore, Breithorn occidentale, Gran Zebrù, Cevedale…

Frequentava il Campeggio di San Domenico, accompagnando l’allora ragazzino Vittorio Bedogni sul Breithorn occidentale.

Per alcuni anni fu Consigliere della sezione CAI Legnano, e , quando libero da impegni di lavoro alla Franco Tosi che lo obbligavano a viaggi all’estero, sempre presente alle escursioni sezionali.

Negli ultimi anni aveva contribuito a scrivere parte della storia della sezione Cai (che si avvicina ai 100 anni).