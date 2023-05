Legnano Softball: l'analisi della partita contro Collecchio

Dopo la doppia sfida con Collecchio del Legnano Softball, è arrivata l'analisi del manager Fernandez.

Per le ragazze l’ultimo turno di A2 ha visto la gara contro Collecchio (10-12; 12-0). Nelle parole del Manager Hector Fernandez l’analisi del momento della squadra:

“Stiamo continuando a lavorare per migliorare la pedana di lancio italiana, il suo controllo è intermittente, abbiamo usato varie strategie per risolvere questo problema. L’ unica cosa è continuare a lavorare. Il nostro punto debole era la difesa: siamo migliorando però anche nell’attacco, nella prima gara abbiamo fatto 14 valide contro le 5 loro e abbiamo perso 12 a 10 e invece una cosa straordinaria è stato il gioco perfetto che ha fatto Mathilde Nielsen in quattro inning, 12 a 0, con 12 valide contro a 0”. “Dobbiamo continuare -dice il Manager- a lavorare. La difesa si è mantenuta stabile, l’attacco è stato molto aggressivo e forte, la pedana italiana è ancora da stabilizzare. Le ragazze lo sanno e aspettiamo Ben Karim per vedere se risolviamo in modo più sicuro la pedana italiana. Monti sta recuperando progressivamente ma accusa ancora dolore al dito del pollice dove aveva riportato una microfrattura”.