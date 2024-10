Altre opere pubbliche si concludono in questi giorni a Legnano: dopo la riapertura del parcheggio in superficie di corso Magenta, nel pomeriggio sarà riaperto il parcheggio sotterraneo di via Cristoforo Colombo, interessato dai lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico e di predisposizione per l’impianto di videosorveglianza.

Legnano, riapre il parcheggio sotterraneo di via Colombo

Nella giornata di oggi in via XXIX Maggio si è cominciata a tracciare la segnaletica orizzontale che segue la riasfaltatura della strada nel tratto compreso fra piazza Monumento e via Montebello. Questa mattina sono terminate le asfaltature dei tratti di viale Toselli (Bissolati – Strobino) e via Santa Caterina (Toselli – Gorizia) che saranno interessati nei prossimi giorni da un grande passaggio di veicoli e persone per la Fiera dei Morti e il Luna Park.