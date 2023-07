Legnano: parco della biblioteca e cimitero riaprono dopo il maltempo

Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi, 26 luglio, la seconda riunione operativa fra giunta e dirigenti comunali di Legnano interessati per fare il punto sugli effetti del maltempo della giornata di lunedì 24 luglio e della nottata.

Legnano: riaprono il cimitero e il parco della biblioteca

Si è proceduto alla disamina delle situazioni critiche creatisi in città a partire dagli esiti delle ricognizioni fatte in giornata sui punti attenzionati. Nella giornata di domani riaprirà il cimitero Monumentale, mentre il cimitero Parco sarà aperto esclusivamente nell’area adibita ai funerali.

Con apposita ordinanza, alla luce di una situazione delle alberature che non presenta rischi, si provvederà a brevissimo a riaprire il parco della biblioteca dove, nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi, sono in programma degli eventi.

I prossimi interventi in programma

Domani, ad opera di Amga, comincerà la rimozione degli alberi caduti, a partire da Corso Italia. Amga stessa provvederà a rimuovere il verde caduto nel giardino “Piera Pattani”; terminato il lavoro l’area potrà riaprire al pubblico. Resta vietato l’accesso a tutti gli altri parchi, giardini e aree verdi comunali. Ala ha proseguito anche oggi nel lavoro di pulizia delle strade.

Restano invece ancora chiuse le vie dove si sono abbattuti alberi: se per via Candiani si è in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco, in viale Gorizia entro venerdì si attende l’arrivo dell’autogru, necessaria a sollevare il tronco durante il taglio per evitare il danneggiamento del condominio e della sua recinzione.

Anche oggi in tutti i nidi e nei centri estivi i bambini sono rimasti all’interno delle strutture.