Associarma Legnano e Amici del Reparto Sperimentale di Volo organizzano un nuovo ciclo di conferenze dal titolo Legnano Mette Le Ali '24 – da un Centenario all'altro per celebrare, insieme i loro protagonisti, le imprese aviatorie che hanno caratterizzato il 1° Centenario della Aviazione Militare Italiana.

Legnano mette le ali 2024: da un centenario all'altro

Le conferenze si terranno venerdì 15 Marzo alle ore 21 presso il Castello Visconteo, piazza Concordia, Legnano, venerdì 22 Marzo alle ore 21 presso la palazzina Associarma, piazza Medaglie d'Oro, Legnano. L'ingresso sarà libero e fino ad esaurimento dei posti. Legnano Mette Le Ali ‘24 è inserito nel calendario delle celebrazioni per il 1° Centenario di Legnano Città.

Gli appuntamenti in programma

Venerdì 15 Marzo 2024, ore 21, Castello Visconteo: incontro con Fabio Consoli “Duca” Fighter and Test Pilot presso l’Aeronautica Militare e pilota di linea che ha portato in volo il Caproni Ca.3 I-ZANA della Jonathan Collection per il centenario della AM, e con Davide Picchi “Picchio”, leader del Fly Fano Team, che ha condotto in volo 8 velivoli e 16 piloti per oltre 3500 Km, da Fano a RAF Fairford, UK.

Venerdì 22 Marzo 2024, ore 21, palazzina Associarma, sala Carroccio: incontro con il T.Col. Pil Francesco Dante, Capo Sezione del Reparto Valorizzazione Patrimonio Storico dell’Aeronautica Militare di Piacenza, che ha riportato in condizioni di volo il Fiat G-91 “Pony10” presentato alla manifestazione 100 Anni A.M. a Pratica di Mare

Gli Amici del reparto sperimentale di volo

Amici del Reparto Sperimentale di Volo, o semplicemente Amici della Sperimentale, il primo club diventato associazione culturale dal 28 Marzo 2024 la cui esistenza è riconosciuta dall’AM, è composta da appassionati del RSV e del volo in ogni suo aspetto, da piloti civili e militari, da fotografi per diletto e professione e dai chiunque abbia fatto parte del RSV.

Associarma Legnano, costituita nel 1973, riunisce le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Legnano al fine di rappresentarle univocamente presso le autorità cittadine e meglio impiegare le loro sinergie in occasione di iniziative culturali e sociali.