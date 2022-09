Legnano in lutto per la scomparsa di don Piero Re

Quest'oggi, venerdì 23 settembre, è deceduto don Piero Natale Re, sacerdote della comunità San Domenico di Legnano. "Un pastore attento alle famiglie così come agli ultimi".

"Sacerdote sensibile e sapiente", così Azione cattolica ne ha annunciato la scomparsa

A dare notizia della sua morta è stata l'Azione cattolica del decanato di Legnano, che ha scandito in questa maniera:

"Apprendiamo in queste ore della scomparsa di Don Piero Re. Sacerdote sensibile e sapiente, per lunghissimi anni al servizio della Pastorale ambrosiana, immerso con spirito fecondo e brillante nel Mistero della nostra Fede, è nato al Cielo. Lo accompagniamo con la nostra preghiera, ci mancheranno la sua discrezione, la sua costanza e la sua lucidità: ha tracciato con stile una via al Sacro, del suo esempio faremo tesoro. Affidiamo Don Piero all’abbraccio del Padre, ed ai suoi cari formuliamo un profondo cordoglio. Maria, Madre amorevole, sosterrà tutti noi.

La biografia di don Pietro Natale Re

Nato a Sacconago (Varese) il 6 febbraio 1934, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1956. Era laureato in Teologia. Dal 1956 al 1957 ha svolto il suo incarico all'Istituto Maria Immacolata. Dal 1957 al 1963 è stato parroco ad Agra. Poi, dal 1963 al 1965, assistente Scuola Europea di Ispra. Dal 1965 al 1979, quindi, vice assistente e assistente di Gioventù Studentesca. Dal 1979 al 2010 è stato parroco a Milano, in San Protaso. Dal 1989 al 1995 e dal 2000 al 2005 decano del decanato “S. Siro”; dal 2003 al 2005 prefetto della Prefettura “Milano Ovest”. Dal 2010, infine, residente con incarichi pastorali a Legnano, in San Domenico.

Cordoglio della Giunta comunale

Anche il sindaco Lorenzo Radice e tutta la Giunta comunale hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di don Piero Re, un sacerdote che si è speso tanto, sul piano spirituale, nella comunità di San Domenico e in città in generale. Sarà certamente ricordato come figura di pastore particolarmente attento alle famiglie, alle persone anziane e agli “ultimi”.