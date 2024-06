Non sono bastate la pioggia e la partita della nostra nazionale di calcio ad impedire ad un pubblico di appassionati, e non, di ritrovarsi sabato 15 Giugno alle ore 21 presso la sala Carroccio della sede di Associarma Legnano per seguire la conferenza “The Road to Starfigher”, ovvero il percorso per diventare pilota di F-104, tenuta dal comandante Toni Fogliani “ Leo8”, terzo appuntamento di Legnano Mette Le Ali 2024.

Legnano ha messo le ali con "The road to starfighter"

L'evento è stato realizzato da Associarma Legnano e AAA Saronno con la collaborazione di Amici del Reparto Sperimentale Volo.

Legnano Mette Le Ali 2024 dà appuntamento a tutti gli appassionati per il prossimo autunno con altri incontri già in preparazione, sempre a tema aeronautico e sempre con grandi ospiti.