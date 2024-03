Con la sottoscrizione della Carta dei Comuni sostenibili Legnano entra nella Rete dei Comuni sostenibili.

Legnano entra nella rete dei comuni sostenibili

Oggi, a seguito della firma della Carta, il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti hanno ricevuto la Targa della Rete dei Comuni sostenibili, il riconoscimento che rappresenta l’impegno e la volontà dell’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni unite: https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/

La consegna è avvenuta questa mattina al termine dell’assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili svoltasi al Teatro dei Ginnasi di Roma. Per gli amministratori legnanesi l’assemblea è stata l'occasione per avere una panoramica sulle migliori pratiche che Comuni e Province o Città Metropolitane stanno attuando per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall'Agenda 2030 delle nazioni unite. L’adesione di Legnano alla Rete è strategica per centrare gli obiettivi della sostenibilità.

L'importanza della rete sostenibile

L’importanza della Rete si sostanzia, infatti, in tre azioni:

1) l’impulso a misurare e monitorare, con strumenti e supporti metodologici e di comunicazione, le iniziative per la sostenibilità

2) il supporto fornito per la programmazione e la progettazione di azioni per la sostenibilità ambientale e sociale, in modo da declinare e mettere a terra nella dimensione locale idee e buone pratiche

3) l’accelerazione del processo di cambiamento con l’ingaggio delle comunità locali, "portandole a bordo" nella sfida della sostenibilità

Nel suo intervento, nel momento dedicato alle buone pratiche dei Comuni sostenibili, il sindaco Radice ha illustrato, in particolare, il lavoro che l’amministrazione sta portando avanti all’interno dell’Intelligent Cities Challenge (ICC), l’iniziativa della Commissione Europea finalizzata a supportare le città europee nella transizione verde e digitale delle loro economie attraverso un pacchetto di iniziative strategiche locali. Da ricordare che Legnano fa parte delle sessantaquattro città europee, fra cui sette italiane, selezionate per l’edizione 2023-2025 dell’ICC. «Abbiamo presentato all’assemblea il nostro lavoro finalizzato a realizzare in ambito locale una trasformazione sostenibile complessiva e sistemica, che include, quindi, oltre agli aspetti ambientali, quelli sociali, economici e di transizione digitale -spiega Radice. Attualmente siamo impegnati nella raccolta di dati, sulla base di una griglia di indicatori che misurano il grado di sostenibilità della nostra città. A valle di questo monitoraggio potremo pianificare azioni sostenibili i cui effetti dovranno essere monitorati ogni anno, perché parlare di sostenibilità senza misurazioni quantitative a supporto rischia di essere un esercizio astratto. Si tratta di un’autentica svolta per l’ente Comune, che non solo dovrà porre il criterio della sostenibilità al centro delle sue attività, ma anche estendere queste pratiche agli stakeholder del territorio attraverso un patto, il “local green deal”, perché le politiche comunali, finanziate con risorse pubbliche e che interessano asset pubblici, possano trasformarsi in politiche della comunità locale. Questa sfida, che stiamo facendo nostra, rappresenta un elemento portante della strategia ICC e si lega all’obiettivo 17 dell’Agenda 2030, che individua nella partnership la modalità per attuare le strategie di sviluppo sostenibile»

Gli obiettivi dell'agenda climatica 2030

La Rete dei Comuni Sostenibili è l’associazione nazionale più grande in Europa di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile e alla territorializzazione degli Obiettivi di Agenda 2030. L’orizzonte è rivolto anche agli Obiettivi 2050 della Commissione Europea di neutralità climatica. L’associazione aderisce all’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. https://www.comunisostenibili.eu/