Il bollettino del covid di giovedì 19 agosto fa registrare un leggero aumento di ricoveri in terapia intensiva rispetto a mercoledì 18. Indice tra positivi e tamponi all'1,8%.

I dati sui ricoveri

Cala il numero di tamponi effettuati, che si assesta a 33.615 (totale complessivo: 13.140.875). I nuovi casi positivi sono 627, con un lieve aumento di ricoveri in terapia intensiva, ossia 42 (+3), mentr nei reparti Covid cala il numero di pazienti, cioè 309 (-10). Tre i decessi, per un totale di 33.872 da inizio pandemia.

I dati per provincia

I nuovi casi per provincia, vedono in testa Milano, 170 di cui 58 in città. A Bergamo positivi 33 soggetti in più; a Brescia 82; a Como 41; a Cremona 28; a Lecco 10; a Lodi 11; a Mantova 50; a Monza e Brianza 45;

a Pavia 31; a Sondrio 11; a Varese 70.