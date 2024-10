Legambiente ha pulito parchi giardini e piste ciclabili

Un buon numero di volontari sono arrivati in anticipo sull’orario fissato per l’iniziativa "Puliamo il Mondo", ormai noto appuntamento di Legambiente circolo di Rho. Sabato 5 ottobre alle 9:30 è stato fissato il ritrovo in via Sant’Ambrogio nella frazione Passirana davanti ai cancelli del centro civico. Ampi sacchetti, guanti, palette, pinze a braccio e pettorina gialla con il logo di Legambiente, tutti con l’obiettivo di levare dalla vista i rifiuti solidi lasciati in giro dall’utenza nelle aree verdi circostanti.

Percorso tra i parchi e sulle ciclabili

Il presidente del circolo Luigi Forloni ha spiegato con dovizia di particolari come muoversi e per i neofiti come si deve raccogliere il rifiuto. Si sono diretti verso il parco Cottolengo e in quello denominato Pio X. Subito dopo è stata la volta delle piste ciclabili che vanno da Passirana verso Rho centro e dal centro verso Terrazzano. Hanno raccolto centinaia di plastiche, cartoni, involucri, confezioni di patatine, pacchetti di sigarette, lattine di ogni genere, quantità inimmaginabili di mozziconi di sigarette. I sacchi sono stati legati e messi da parte per lo smaltimento. Mancava all’appello l’attrezzo con terminale punta perché si è pensato potesse ferire. Con le pinze è andata comunque benissimo. Un simpatico e salutare giro a piedi a pieni polmoni nella frescura mattutina. Nel gruppo era presente anche l’assessore al bilancio e legalità Nicola Violante. La piacevole mattina è terminata con un rinfresco. Stanchi ma soddisfatti di vedere le aree verdi ripulite.