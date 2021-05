Lega chiede di limitare le competenze del WWF: l’Ente chiede aiuto a Fontana

In Commissione Agricoltura la maggioranza in Regione Lombardia ha approvato l’emendamento proposto dalla Lega che chiede di limitare le competenze del WWF: l’Ente chiede aiuto a Fontana.

Nel giorno del 60esimo compleanno del WWF Internazionale, il 27 aprile, in Commissione Agricoltura la maggioranza in Regione Lombardia ha approvato – oltre all’ennesima deregulation a favore della caccia – un emendamento proposto dalla Lega che intende limitare le competenze del WWF Italia in qualità di Ente gestore dell’Oasi WWF Valpredina e Misma e dell’Oasi Bosco WWF di Vanzago, per le procedure di valutazione di incidenza ambientale di tutti quegli interventi (edilizi, tagli forestali, infrastrutture, manifestazioni ecc.) che potrebbero comportare danni agli Habitat e alle specie in queste aree protette, gestite e di proprietà del WWF Italia.

L’Ente chiede aiuto a Fontana