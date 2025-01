Lega Abbiategrasso e Cecchetti solidali con i pompieri aggrediti

Capodanno ha segnato un brutto momento per Abbiategrasso . Durante un intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, impegnati a spegnere un rogo, i volontari sono stati aggrediti senza motivo da un gruppo di soggetti che li hanno presi di mira con petardi e fuochi d’artificio.

La Lega di Abbiategrasso si aggiunge ai numerosi commenti di solidarietà e vicinanza per i pompieri di Abbiategrasso:

“La Lega Abbiategrasso esprime la propria totale solidarietà e vicinanza ai Vigili del Fuoco della nostra città, vittime di un’aggressione vile e inaccettabile durante il loro prezioso servizio nella notte di Capodanno. Condanniamo fermamente gesti di questa gravità, che colpiscono chi, con dedizione e sacrificio, lavora ogni giorno per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Attaccare i Vigili del Fuoco significa offendere i valori di solidarietà, altruismo e rispetto su cui si fonda il nostro vivere civile. Ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e assicurino i responsabili alla giustizia. Ribadiamo la nostra gratitudine a tutti i Vigili del Fuoco per il loro instancabile impegno e la loro professionalità, che rimangono un esempio per tutti noi. La Lega di Abbiategrasso sarà sempre al loro fianco per difendere il loro lavoro e tutelare la loro sicurezza".