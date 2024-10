L'edicola di piazza d'Armi abbassa per sempre la clèr

Chiude un punto di riferimento per tutta Magnago.

Giù la saracinesca dell'edicola di piazza d'Armi

A fine mese, l'edicola di piazza d'Armi abbasserà la saracinesca per l'ultima volta. Per quasi 40 anni, Miriam Bertoletti e Claudio De Grandi sono stati una certezza per tutti gli abitanti del paese, non solo per la vendita di giornali e riviste ma anche per sorrisi, servizi, gentilezza, chiacchiere, confronto, attenzioni non banali.

Adesso però è arrivato il momento della meritata pensione, di vivere tutte quelle esperienze che, in questi anni di attività, hanno quasi sempre messo da parte per poter aprire, ogni mattina, il proprio chiosco.

Dal 1987 offrono un servizio prezioso alla comunità

I giornali, si sa, non vanno praticamente mai in vacanza e Miriam e Claudio hanno sempre offerto un servizio prezioso alla comunità magnaghese, che si è modificato con il passare delle stagioni e delle "mode".

Tutto cominciò nel 1987 quando Miriam, insieme al cognato, rilevò l'edicola dalle sorelle Rivolta che, all'epoca, era nella vicina piazza San Michele, più piccola e "incastonata" tra due alberi. A lei, successivamente, si aggiunse Claudio, per dedicarsi, entrambi, all'attività.

Il trasferimento nell'attuale sede di piazza d'Armi, a un centinaio di metri di distanza, è del 2007, quando il trasloco è necessario visti i lavori di rifacimento che coinvolgo piazza San Michele, con il cambio di viabilità, la posa del porfido eccetera. E così, dopo aver passato un paio di mesi ospiti di un piccolo locale gentilmente offerto dal vicino panificio Mappelli, il 27 febbraio 2007, viene inaugurata la nuova edicola, così come la conosciamo ancora oggi e come la conosceremo fino a fine ottobre.

Il paese perde un importante punto di riferimento

L'annuncio della chiusura ha generato dispiacere nei tanti che, in questi anni, hanno potuto conoscere la coppia. Miriam e Claudio sono due persone di cuore, che hanno sempre affrontato il lavoro con il sorriso, distribuendone poi, con gesti, parole e anche servizi, ai clienti che poi, spesso, sono diventati anche amici. In molti hanno voluto manifestare il proprio affetto per un evento che, in qualche modo, è anche un piccolo "lutto" per tutta la comunità: Magnago perde un importante punto di riferimento di quel centro cittadino che negli ultimi due decenni ha già visto cambiare numerosi volti e spegnersi altre attività.

"I nostri clienti sono diventati una famiglia"

Miriam e Claudio affermano:

"Questa attività è stata la nostra vita, e i nostri clienti sono diventati una famiglia. Dopo aver dato la notizia, in tanti ci hanno dimostrato molto affetto, anche i bambini, quasi commossi e sicuramente dispiaciuti per la chiusura. Il nostro è un mestiere che è impegnativo anche per le ore impiegate, ora ci impegneremo in altre attività, anche nel volontariato. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi anni, a chi ha apprezzato il nostro impegno, all'amicizia che ci hanno dimostrato, alle belle chiacchierate, a tutte le persone che hanno attraversato la nostra vita. Ci mancheranno, porteremo tutti sempre nei nostri ricordi e nel nostro cuore".