Le zucche secche diventano lampade

Fra gli standisti che animeranno la serata di sabato, con l’evento «Note di notte» che animerà il centro di Pregnana, ci saranno anche Andrea Zanolini e Sergio Chiappa.

Zucche secche

I due pregnanesi, ormai da alcuni anni in pensione, dopo il battesimo al mercatino antiquario a Vanzago presenteranno per la prima volta in paese le opere artigiane che da due anni realizzano in tandem attraverso l'uso di zucche

Una passione nata durante la pandemia che i due amici di lunga data hanno coltivato sino a decidere di proporla al pubblico.

Lampade

Zanolini e Chiappa durante il periodo di lockdown hanno iniziato a lavorare delle zucche arrivando a creare delle lampade.

«Abbiamo iniziato quasi per caso. Giorno dopo giorno ci siamo sempre più appassionati: abbiamo trovato dei fornitori di zucche secche, che poi noi svuotiamo e puliamo. A quel punto inizia il lavoro “artistico”: le zucche vengono disegnate e poi forate, seguendo la nostra ispirazione. Infine ci occupiamo anche di installare le lampade, spesso a led, e di creare il supporto in legno».

I risultati sono dei più vari: l’abilità di Andrea e Sergio è infatti quella di seguire le forme della zucca, creando lampade uniche che tutti i cittadini potranno ammirare nella serata di sabato.