Le Sentinelle dell'Ambiente: "Dopo 3 anni di volontariato, ci arrendiamo"

Le Sentinelle dell'Ambiente di Sedriano hanno deciso: "Poca collaborazione e maleducazione, dopo 3 anni di volontariato, ci arrendiamo".

La decisione

"Nonostante i volontari del gruppo Sentinelle dell’Ambiente continuino a rimboccarsi le maniche e a ripulire le aree verdi del territorio dai rifiuti abbandonati, dopo poco tempo quelle stesse zone vengono di nuovo invase dall’immondizia. Non ce la facciamo più. Dopo tre anni di volontariato, ci arrendiamo".

Non usano mezzi termini i volontari per descrivere lo sconforto nel doversi sempre arrendere davanti alla mancanza di educazione ambientale, e non solo, che purtroppo impregna ancora la nostra società.

La strada sterrata dietro la Tav è piena di rifiuti

L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso il ritrovamento di innumerevoli sacchi di immondizia nello sterrato dietro la Tav, tra Sedriano e Arluno.

Hanno spiegato:

"Lo sterrato dietro la Tav, come ci hanno spiegato, è diviso tra due Comuni: Sedriano e Arluno. Abbiamo più volte segnalato la situazione, eppure a oggi il quadro è sempre lo stesso: quell’area continua a essere piena di rifiuti abbandonati. Secondo noi bisognerebbe sbarrare quella zona, la situazione diventa insostenibile e noi non riusciamo a stare dietro alla pulizia che dovrebbe essere pressoché quotidiana. Lì si sta creando una vera e propria discarica che si allarga sempre di più di giorno in giorno".

Le parole dell'Amministrazione di Sedriano

L’Amministrazione di Sedriano ha ben presente il caso della strada sterrata dietro la Tav.

Ha spiegato l'assessore all'Ambiente Mariaelena Caon:

"Quella zona è di proprietà della cava. Più volte, insieme all’Amministrazione di Arluno, abbiamo cercato di contattare il proprietario perché ripulisse l’area; abbiamo anche minacciato ordinanze e, dopo un sopralluogo della Polizia Locale, pensato di mettere una sbarra che impedisse il passaggio e l’abbandono di rifiuti. Purtroppo questa azione ci è stata negata. Siamo intervenuti con la cava, ma purtroppo al momento non ci hanno ancora risposto".

"Ora ci arrendiamo"

Il sentimento di impotenza delle Sentinelle dell’Ambiente è però andato peggiorando.