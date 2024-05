Le scuole primarie parabiaghesi al centro del concerto di Musica maestro

Le scuole primarie di Parabiago protagoniste del concerto di Musica maestro.

Il progetto Musica maestro 2024

Un concerto a conclusione del Progetto "Musica Maestro 2024" nella scuola primaria Ida e Felice Gajo di Parabiago. E' quello andato in scena nei giorni scorsi e che è stato tenuto dalla forza di 50 alunni delle classi quinte della Scuola primaria Gajo di Parabiago, in stretta collaborazione con il Corpo Musicale Parrocchiale S.Sfefano di Parabiago.

I protagonisti della serata musicale

Il progetto si è articolato nello studio di diversi brani per melodica e voce, studiati in classe con l’insegnante Maria Di Bello ed eseguiti con accompagnamento bandistico diretto dal Maestro Simone Clementi. Complimenti alla Banda: sempre più virtuosistica come una vera orchestra. Complimenti agli Alunni: hanno saputo dimostrare buone competenze musicali, nonostante la loro giovane età.