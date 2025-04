Lunedi 28 Aprile 2025 alle ore 14:30 presso l'Auditorium Comunale di via Boccaccio a Cerro Maggiore appuntamento con Alessio Tavecchio, formatore, coach e campione paralimpico. Un evento oganizzato dalla Famiglia Cerrese e consigliato anche ai genitori e aperto alla cittadinanza.

Le scuole medie incontrano Alessio Tavecchio

Alessio Tavecchio nato a Bergamo nel 1970, sposato, due figlie e vive a Milano.

Il 5 dicembre 1993, Alessio ha un grave incidente in moto che gli cambia la vita, radicalmente. I medici non gli danno alcuna speranza di tornare ad essere l’Alessio di prima, eppure in lui avviene un cambiamento che lo porterà a non rassegnarsi davanti al suo limite fisico.

Dopo le varie degenze, sceglie di iniziare a nuotare e vince i Campionati Italiani. Nel 1995 partecipa agli Europei e nel 1996 alle Paralimpiadi di Atlanta.

Oggi lavora come formatore e motivatore nelle aziende e nelle scuole di tutta Italia. Porta avanti con tenacia percorsi educativi e formativi di sua creazione, riuniti sotto il nome di PROGETTO VITA. Percorso che inizia dalla prevenzione stradale e passa per i valori dello Sport, la motivazione, fino all’educazione e alla convivenza civile.

La Fondazione Tavecchio

Fondazione Tavecchio all’interno del suo Agriparco Solidale “Accolti e Raccolti” a Monza sono riusciti, con un percorso durato anni, nel 2024 a produrre il Vino Barbera, come si produceva a Monza oltre 150 anni fa, in edizione limitata e destinate ai collezionisti e sostenitori della Fondazione. È inoltre in corso di realizzazione un “Centro Polifunzionale Saporfare”, per la formazione di persone, anche con fragilità, nelle attività legate alla ristorazione.

Durante l'incontro, Alessio Tavecchio, oltre a sensibilizzare sulla sicurezza stradale, condividerà la sua straordinaria esperienza di vita, la sua rinascita fisica e morale, evidenziando come la resilienza e la determinazione siano fondamentali per superare le avversità. Parlerà dei valori dello sport e dell'importanza dell'educazione alla sicurezza stradale, mostrando come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità di crescita personale e professionale.