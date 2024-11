Le risate conquistano Bià nel segno della solidarietà

Teatro della Fiera di Abbiategrasso protagonista per una notte indimenticabile. Il "Gran Galà della risata" ha conquistato la città, sold out da giorni, i 500 posti disponibili, riempiti per una kermesse divertente , ma soprattutto di solidarietà.

Una serata speciale facendo del bene, questo lo slogan della manifestazione organizzata grazie al Rotary Club Morimondo Abbazia che ha creduto e sostenuto il progetto.

La generosità di Abbiategrasso

Il modo migliore per festeggiare i 40 anni di attività di Anffas il Melograno, la struttura di strada per Cassinetta

“Meglio di così proprio non si poteva festeggiare il 40esimo di fondazione di Anffas Onlus Abbiategrasso. Quella di venerdì sera, 15 novembre 2024, è stata davvero una serata speciale, divertente, animata da artisti veri e di grande cuore – affermano da Anffas - Abbiategrasso si è distinta come sempre per la sua grande generosità”. E’ il presidente della fondazione Il Melograno Alberto Gelpi ha aggiunto “500 volte grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Un cartellone di star

Una carrellata di star della risata , un evento benefico a favore di Anffas Abbiategrasso per contribuire alla raccolta fondi per la ristrutturazione dei due vecchi edifici attualmente in corso grazie al bonus 110. Sul palco della Fiera nomi di spicco del cabaret nazione presentati da Elena Barolo. Sulla scena , raccogliendo gli applausi del pubblico in sale, Giancarlo Kalabrugovic, pseudonimo di Giancarlo Calabretta, da molti ribattezzato "Pino dei Palazzi" ; l’abbiatense Sergio Sgrilli, soprannominato da Claudio Bisio "L’uomo del blues", attore apprezzato e caro amico dell’associazione Anffas; Rocco Barbaro e infine Gianni Cinelli di "Zelig Off" .

Un uragano di comicità ha travolto la platea, che per oltre due ore ha assistito ad uno spettacolo memorabile.

Per chi volesse sostenere ancora l’attività di Anffa altri due eventi prima della fine dell’anno: il 30 all'ex convento dell'Annunciata un concerto musica classica e a metà dicembre la tradizionale Festa di Babbo Natale nella sede di Anffas.