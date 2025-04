La riapertura dell’ufficio postale di Gudo Visconti è prevista per il giorno 19 giugno.

Le Poste di Gudo Visconti riapriranno il prossimo 19 giugno

Il prolungamento dei lavori è dovuto ad un ritardo nel completamento dei lavori infrastrutturali propedeutici alle successive attività tecniche e di messa in sicurezza dopo l’evento criminoso perpetrato ai danni dell'ATM Postamat, che vanno a garantire la completa funzionalità dell’ufficio postale alla riapertura.

Gli interventi di ristrutturazione in corso sull’ufficio di Gudo Visconti prevedono interventi sulla facciata per ripristinare lo stato dell'ufficio postale danneggiato a seguito dell'evento criminoso, interventi sulla pavimentazione e sul sistema di illuminazione, un rinnovamento totale degli ambienti all’interno della sala al pubblico, l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.

I nuovi servizi che verranno offerti

Alla riapertura, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari e 15 certificati anagrafici e di stato civile registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell'Interno. Inoltre, sarà possibile richiedere il rilascio del passaporto grazie alla Convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’Azienda consapevole dei disagi si scusa con i cittadini e si impegna a rispettare la nuova data di apertura.

Si ricorda che fino a tale data, i cittadini di Gudo Visconti possono continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Rosate in Via Giuseppe Garibaldi snc, operativo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45