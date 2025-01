Le opposizioni di Bià: il comunicato del sindaco sulla sicurezza è “aria fritta”

Le forze di opposizione in Consiglio comunale di Abbiategrasso – La città, Pd, Ricominciamo Insieme e Giovani per Abbiategrasso, criticano il breve comunicato del sindaco Cesare Nai a seguito di un incontro privato, e sottolineano privato, con il Capitano dei Carabinieri di Abbiategrasso.

In una nota commentano:

“Più volte in Consiglio Comunale e in altre sedi pubbliche abbiamo posto, inascoltati, il tema della china di insicurezza e mancanza di decoro che ha preso Abbiategrasso. Al sindaco sono attribuite anche competenze relative alla sicurezza e all’incolumità pubblica, ma in questi mesi non abbiamo mai notato un interesse rispetto a quanto succede ormai ogni settimana e che è culminato con l’evento della notte di Capodanno. Evento che ha portato nuovamente Abbiategrasso agli “onori” della cronaca nazionale – prosegue la nota delle forze di opposizione - Chiediamo con forza un luogo istituzionale e pubblico in cui affrontare la problematica e in cui sviluppare un rapporto serio con le Forze dell’Ordine e, se fosse necessario, anche con il Prefetto. Chiediamo un luogo pubblico e istituzionale in cui ragionare sulle azioni che il Comune può mettere in atto non solo al fine di reprimere, ma anche con lo scopo di prevenire lo stato di illegalità quasi quotidiana che attanaglia la nostra città. Tutto ciò senza dimenticare che molto spesso ciò che succede nasce in contesti di disagio e marginalità. Sindaco Nai, i cittadini abbiatensi non hanno bisogno di parole di circostanza. Servono luoghi di confronto e di azione, luoghi nei quali noi come opposizione ci saremo per fare la nostra parte”.