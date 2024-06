Oggi, 7 giugno 2024, alla presenza del direttore medico del Presidio Ospedaliero di Magenta e Abbiategrasso, Dott.ssa Chiara Radice, del direttore di Ostetricia e Ginecologia, Dr. Roberto Fogliani, e della Fondazione 4 Ospedali, sono state consegnate le opere artistiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico cittadino.

Le opere degli studenti del liceo artistico nei reparti degli ospedali

Le opere, frutto della creatività e del talento dei giovani artisti, arricchiranno le pareti del reparto, rendendolo un luogo più piacevole e sereno per le mamme, i papà e i loro neonati in un momento così importante come la nascita.

"Siamo davvero grati agli studenti del Liceo Artistico per questo dono prezioso", ha dichiarato il Dr. Giorgio Cerati della Fondazione 4 Ospedali,: "Le loro opere renderanno questo Reparto ancora più accogliente e contribuiranno a creare un'atmosfera più serena per le mamme, i papà e i loro bambini".

Il commento della dottoressa Radice

Anche la Dott.ssa Chiara Radice ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa: "L'arte ha un grande potere di trasmettere emozioni positive " ha dichiarato il direttore medico " E sono sicura che queste opere saranno fonte di gioia per chi visiterà questo rarto".

L'iniziativa di oggi è un esempio concreto della collaborazione tra l'Ospedale "Fornaroli" e il Liceo Artistico magentino a favore del benessere dei pazienti e delle loro famiglie.