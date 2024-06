Le «Latin Ladies» campionesse italiane nelle danze coreografiche di gruppo

La loro idea era di sperimentare una competizione per la prima volta, senza nessuna particolare aspettativa, ed invece dopo l’esibizione dei 18 gruppi, domenica scorsa, al Palazzetto dello Sport di Carugate, sono loro che ssono salite sul gradino più alto e guadagnano il titolo di Campionesse Italiane nella disciplina Danze coreografiche-balli di gruppo.

Stiamo parlando delle «Latin Ladies» 8 intraprendenti donne di Rho, Simona Re, Elisa Tuffanelli, Silvia Govigli, Eleonora Mazzarella, Angela Grosso, Anna Masseroni, Lara Andreani, Antonella Centanni. che hanno deciso di mettersi in gioco nella specialità delle danze coreografiche con un syncro latin, che le ritrae in un’atmosfera spy con il sottofondo musicale ispirato alla nota saga cinematografica 007. Otto donne guidate da circa 4 anni da Francesca Berardi, che insieme al marito Giacomo Lucchese, sono stati Campioni del Mondo Shwodance 2014, e hanno fondato la scuola «Dance Vision ASD». «

«Quella di domenica scorso - racconta Francesca Berardi - è stata una giornata memorabile. Otto donne hanno realizzato il loro sogno. Diventare delle ballerine ma soprattutto diventare ciò che avevano sempre sognato. Donne sicure di sé, senza vergogna ed inibizione , capaci attraverso la danza di esprimere se stesse e coninvolgere emotivamente anche chi le sta guardando. Domenica è successo davvero qualcosa di magico. Ma io già il primo giorno di corso sapevo che sarebbe successo. A loro devo solo dire grazie perché mentre io a loro ho insegnato a ballare loro a me hanno insegnato una cosa importantissima, il coraggio di rimettersi in gioco nonostante le vicissitudini che si incontrano in questo cammino che si chiama vita.