Le grigliate più buone d'Italia le fanno i rhodensi

Una gara con temperature africane intorno ai 35 gradi che insieme alle 10 categorie in programma hanno messo a dura prova tutti partecipanti alla manifestazione agli Italiani di grigliate.

Il team All You Can Smoke di Rho campione italiano

Dopo il titolo conquistato nel 2018, i ragazzi del team All You Can Smoke di Rho si riconfermano campioni italiani barbecue. E’ stata una gara combattuta con continui sorpassi tra le squadre in gara quella svoltasi nei giorni scorsi a Castagnola Emilia in provincia di Modena. «Una gara con temperature africane intorno ai 35 gradi che insieme alle 10 categorie in programma hanno messo a dura prova tutti partecipanti alla manifestazione», afferma Domenico Elicio presidente del club rhodense. Oltre alle classiche 4 categorie di Bbq americano (ribs, pork, brisket, chicken) ai Campionati italiani erano in programma anche preparazioni tipiche da chef di prodotti cotti sulla griglia: salmone, veggie zucchini, dessert (baked donuts), mistery box, sandwitch (Shawarma) e il Bulgogi (carne al fuoco coreana).

Una gara molto combattuta

«La gara è stata molto combattuta poiché ci sono stati continui sorpassi nei punteggi al vertice di quella che era la classifica provvisoria - spiega il presidente del gruppo rhodense - Alla fine la vittoria in 4 categorie in programma ci ha permesso di riconfermare il titolo di Campioni Bbq anche per il 2022». Un successo, quello della formazione rhodense ottenuto grazie a una grande passione e alla volontà di mettersi in gioco. Tutto questo sommato a un gran lavoro di squadra, una squadra composta da Nicola Rienzo, Luciano Pepe, Stefano Rebughini, Alberto Perin Domenico Elicio, Riccardo e Diletta.

I successi della squadra rhodense arrivano da lontano

I successi della squadra rhodense arrivano da lontano ovvero dal 2016 quando è stata fondata la società e si è iniziato a partecipare alle prime gare. «Gli ingredienti fondamentali dei nostri successi sono il divertimento, la tensione, la competizione - conclude il presidente Domenico Elicio - Ci uniscono l’attenzione personale particolare e l’inclinazione per il barbecue, che sono amore, un amore per il barbecue che ci ha portato ancora una volta sul gradino più alto del podio dei Campionati italiani di categoria».