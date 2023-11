Le glorie di sci e ciclismo paralimpico protagoniste dell'incontro targato Lions host

Si è tenuto nei giorni scorsi nell'auditorium dell'Hotel del Riale a Parabiago l'"Incontro con i campioni" organizzato dal Lions Club Parabiago Host. Una serata di sport, giovani e Lionismo che ha visto la partecipazione di due grandi campioni, Giorgio Rocca, ex sciatore nazionale, e Fabrizio Macchi, ex ciclista paralimpico, che hanno raccontato le loro storie fatte di vittorie, medaglie ma anche di momenti difficili.

"Oltre che adoperarci per le raccolte fondi per la realizzazione dei services, vogliamo trasmettere a tutti voi l'idea che, utilizzando vari strumenti di comunicazione, con eventi di visibilità possiamo farci conoscere meglio, per quello che veramente siamo e facciamo ed attirare l'interesse di più persone ad entrare nella nostra associazione. Un'associazione che in Italia ha 43.000 soci e un milione e mezzo nel mondo".