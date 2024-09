"Le giornate insieme a te per l'ambiente" fanno tappa a Garbagnate e Paderno

“Le Giornate insieme a te per l’ambiente” - l’iniziativa di McDonald’s che si pone l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti nell’ambiente – fanno tappa a Paderno Dugnano, Garbagnate e Cinisello Balsamo.

"Le giornata insieme a te per l'ambiente" fanno tappa a Garbagnate e Paderno

Domenica 29 settembre, Paderno Dugnano: ritrovo alle ore 8.45 presso Parco Lago Nord (ingresso lato Carrefour) a Paderno Dugnano. L’attività di riqualifica è organizzata con il patrocinio del Comune di Paderno Dugnano e vedrà la collaborazione di alcune associazioni della zona e dei dipendenti del ristorante. Per chi volesse partecipare, è necessario iscriversi: qui il link.

Sabato 5 ottobre, Garbagnate Milanese: ritrovo alle ore 8.45 presso il ristorante McDonald’s di Garbagnate (via Peloritana, 58). L’attività di riqualifica è organizzata con il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese e vedrà la collaborazione di alcune associazioni della zona e dei dipendenti del ristorante. Per chi volesse partecipare, è necessario iscriversi: qui il link.

Domenica 6 ottobre, Cinisello Balsamo: ritrovo alle ore 8.45 presso i Giardini di via Terenghi a Cinisello Balsamo. L’attività di riqualifica è organizzata con il patrocinio Comune di Cinisello Balsamo e vedrà la collaborazione di alcune associazioni della zona e dei dipendenti dei ristoranti. Per partecipare basta iscriversi qui.

I rifiuti raccolti e i volontari coinvolti

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa nata nel 2021, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto negli ultimi due anni il coinvolgimento di oltre 10mila persone e la raccolta di oltre 33 tonnellate in totale fra 2021 e 2022. Solo nel 2023 si sono registrati numeri da record: oltre 3.200 sacchi, pari a circa 13 tonnellate di rifiuti, raccolti da più di 6.500 volontari in 160 tappe in tutta Italia.

Numeri che si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.

Sempre più persone coinvolte

“Siamo felici e soddisfatti nel vedere come “Le giornate insieme a te per l’ambiente” riuniscano ogni volta cittadini, dipendenti McDonald’s e associazioni, impegnati insieme per rendere migliore il territorio che ci ospita. Il nostro obbiettivo è sensibilizzare portando un esempio concreto e positivo di collaborazione con le istituzioni” ha dichiarato Giacomo Bosia, licenziatario dei ristoranti McDonald’s di Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Garbagnate e di altri ristoranti di Milano e hinterland.

“Le Giornate insieme a te per l'ambiente" è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.