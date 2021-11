Le FOTO di "Dolcetto o scherzetto" con Halloween Parade

lainate

"Dolcetto o scherzetto" con Halloween Parade della scuola Manzi e della scuola Ghezzi di Lainate.

Venerdì scorso, 29 ottobre, le classi quinte della scuola Manzi e della scuola Ghezzi di Lainate hanno concluso un’attività didattica in maniera ludica organizzando l’Halloween Parade. L’attività didattica è iniziata durante la festa dei nonni, con la visione del film "Coco", il quale ha dato la possibilità di lavorare in maniera interdisciplinare: in arte immagine attraverso Frida Kahlo, in inglese ed educazione civica di conoscere una nuova cultura, ovvero quella messicana, attraverso il “Dia de los Muertos”. Ognuno è partito dalla propria scuola, scortati dalla polizia locale, per arrivare nel parcheggio dell’area mercato per condividere un pomeriggio in allegria. Lì hanno trovato una tuning-car della Polycustomshop che ha rallegrato la festa con musica a tema. I bambini hanno cantato e ballato e hanno terminato con il classico “ trick or treat", offerto dai genitori.