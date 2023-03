Le comunità di Magenta, Mesero e Bernate da Papa Francesco

Le comunità di Magenta, Mesero e Bernate Ticino a Roma da Papa Francesco. Una delegazione delle tre cittadine si sono recate nella mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo, in piazza San Pietro in occasione dell'udienza generale del Santo Padre all'interno del pellegrinaggio organizzato dalla Comunità Pastorale di Magenta per il centenario di Santa Gianna Beretta Molla.

Presenti all'interno del gruppo oltre ai sacerdoti don Giuseppe Marinoni e don Paolo Masperi, anche i sindaci di Magenta Luca Del Gobbo, di Mesero Davide Garavaglia, di Bernate Mariapia Colombo e il vicesindaco magentino Enzo Tenti. All'interno della delegazione ci sono inoltre anche alcuni fedeli di Boffalora Sopra Ticino.

La delegazione del magentino è partita nella giornata di ieri, martedì 14 marzo e rientrerà poi nell'ovest milanese domani, giovedì 16 dopo tre giorni di preghiera.

L'emozione del sindaco Del Gobbo

Grande emozione per il sindaco magentino Del Gobbo che ha così commentato l'incontro odierno: