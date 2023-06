Le cento maratone di Giuseppe: "Il segreto? Corro piano e mi diverto"

Cento maratone. Tante sono quelle corse dal legnanese Giuseppe Pitzalis, 57 anni. Non per stabilire un record, ma per divertirsi, stare bene e arrivare a toccare qualcosa nel profondo di sé, "al quale non si accede altrimenti".

Cento maratone festeggiate con maxitorta e coccarda del Club Super Marathon

Di professione massaggiatore, sposato con Monica e padre di Valentina, 29 anni, iscritto al Cus Pro Patria Milano, Pitzalis ha tagliato il traguardo a tre cifre giovedì 1 giugno 2023 con la Maratona del Vergante sul Lago d’Orta. "Un obiettivo raggiunto per me, che gli amici del Club Super Marathon hanno festeggiato con una torta gigante e una coccarda" spiega. E pensare che il legnanese aveva cominciato a correre solo per perdere peso...

"Vent’anni fa ero arrivato a 103 chili e il medico mi ha detto: 'Si muova un po’'. Ho iniziato a correre e quando sono arrivato a macinare 15 chilometri senza troppa fatica mi sono lasciato tentare da una mezza maratona. Dopo un paio d’anni ho detto: ci provo. La mia prima volta è stata nel 2004 a Milano. Quella che oggi è una maratona bellissima, una festa di tutta la città, allora era una gara davvero ostica: i milanesi che alla domenica mezzogiorno dovevano andare a pranzo dalla suocera e trovavano la città bloccata ti tiravano le spugne e ti dicevano: 'Ma vai a correre in tangenziale!'".

"Nessuna fissa per il cronometro, ma tranquillità, serenità e la giusta fatica"

Un esordio non proprio incoraggiante, eppure Pitzalis da allora non si è più fermato. All’inizio rispettando la regola "massimo due o tre all’anno", poi facendosi prendere un po’ la mano.... "Anche se ogni volta, arrivato al 35esimo chilometro, il pensiero è uno solo: chi me lo fa fare? Ma poi arrivo sempre al traguardo, magari camminando, ma ci arrivo".

Sì, perché Pitzalis corre "lentamente", per quanto possa sembrare un ossimoro:

"Non sono schiavo del cronometro, per me la corsa è un piacere non condizionato dalla prestazione. Mi capita di massaggiare molti runner che non condividono affatto questo approccio alla maratona; non ho la pretesa di fare proseliti, semplicemente è la ricetta giusta per me. Dal 2017 fino all’interruzione per il Covid, alla 10in10 sul Lago d’Orta (manifestazione che prevede dieci maratone in dieci giorni, ndr) ho massaggiato tanti soci del Club Super Marathon e quando massaggi quadricipiti che corrono 42 chilometri al giorno diventi subito un po’ 'cugino', ed è stato grazie a quelle chiacchierate e osservando il loro modo che ho imparato a correre con serenità anziché con la tensione che di norma accompagna la maratona e la sua preparazione… quindi tranquillità, serenità, la giusta fatica e non ci si ferma più. Sistema sano per il corpo e metafora perfetta per la vita".

"La più bella è quella di Londra, mentre New York è puro commercio"

Con questo spirito, il legnanese ha corso a Roma, Firenze, Berlino, Parigi, Londra, New York... La più bella? "Senza dubbio Londra, perché quel giorno i freddi inglesi si scaldano e dimostrano un profondo rispetto della fatica che fai". Quella più deludente? "New York, puro commercio".

Non solo corsa: "Con mia moglie Monica stiamo facendo la Via Francigena"

Come ci allena per correre così tanto? L’asso nella manica di Pitzalis è la moglie Monica:

"Siamo un team: io corro, lei mi accompagna in bici e intanto chiacchiera. Le ho vietato di farmi domande ma ovviamente ogni tanto se ne dimentica. È un pretesto per stare assieme. Con lei cammino anche tanto: a tappe abbiamo percorso la Via Francigena da Aosta a Lucca e ora puntiamo a Roma".