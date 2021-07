Le bandiere del Palio si prendono una pausa: torneranno a sventolare a fine agosto

Le bandiere del Palio di Legnano "si riposano" in vista delle cerimonie del mese di settembre.

Le bandiere del Palio sono state tolte

Sono stati tolti questa mattina, martedì 20 luglio 2021, gli stendardi delle contrade, del Comune, del Collegio dei capitani e della Famiglia Legnanese in piazza San Magno e in piazza Monumento. La scelta è stata dettata dall’esigenza di preservare, in vista delle cerimonie ufficiali di settembre, le bandiere esposte in piazza San Magno già dal mese di maggio che, con il sole delle prossime settimane, potrebbero scolorirsi. Diversa la situazione in piazza Monumento, dove si sarebbe comunque dovuto procedere alla sostituzione di alcune bandiere perché strappate dal vento. Gli stendardi saranno riposizionati alla fine di agosto, alla vigilia della cerimonia di iscrizione delle contrade al Palio fissata per domenica 5 settembre.