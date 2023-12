Le bancarelle si spostano: ecco i nuovi divieti viabilistici da osservare il lunedì mattina

Le bancarelle del mercato di Rho si spostano dall’8 gennaio per permettere i lavori di rifacimento del centro storico e l’abbattimento dell’ex scuola Marconi di via De Amicis dove sorgeranno i nuovi uffici comunali.

Nuovi divieti per gli automobilisti da osservare il lunedì mattina

I banchi si spostano, e arrivano nuovi divieti per gli automobilisti che il lunedì mattina transitano nel centro storico. Una delle novità che cambierà totalmente la viabilità cittadina è il divieto, dalle 6 alle 15 di ogni lunedì di percorrere corso Garibaldi nel tratto da via Milano a via Dante.

L’altro nuovo divieto riguarda il transito su via Madonna nel tratto da Largo Kennedy a via Martiri Libertà. Divieto di transito anche su piazza San Vittore dove saranno messe alcune delle bancarelle che si trovano attualmente in via De Amicis e in piazza Visconti, nel tratto all’interno dell’area delimitata da colonnine.

Prolungamento del divieto di transito su via Italia da via Don Albertario all’intersezione con via Piero della Francesca

Spostandoci nella zona dell’auditorium comunale di via Meda, troviamo queste novità viabilistiche: il prolungamento del divieto di transito su via Italia da via Don Albertario all’intersezione con via Piero della Francesca e l’istituzione della strada senza uscita su via Minotti con accesso da via Buon Gesù.

Sempre nella zona dell’auditorium, spostandoci verso l’istituto Cannizzaro, divieto di transito su via don Albertario, nel tratto dall’inizio del parcheggio a pettine fino a via Italia. Strada senza uscita su via don Albertario, nel tratto da via Buon Gesù fino a inizio parcheggio a pettine con accesso da Via Buon Gesù; strada senza uscita su via Raffaello Sanzio con accesso da via Buon Gesù.

Revocato il divieto di transito su via Porta Ronca, nel tratto da via Volta a piazza Visconti

La nuova viabilità revocherà due divieti che esistono attualmente, quello del divieto di transito su via De Amicis (tratto da via Bettinetti a piazza Visconti) e il divieto di transito su via Porta Ronca, nel tratto da via Volta a piazza Visconti. Rimane, invece, confermato il divieto di transito su via Meda, nel tratto da piazza Visconti a via Buon Gesù.

Sempre in tema di viabilità, per quanto riguarda la Ztl di via Matteotti, le auto potranno percorrere il primo tratto di via Garibaldi e svoltare in via Dante. In via Statuto, arrivando da via San Giorgio, il lunedì mattina si potrà svoltare sia a destra sia a sinistra.

Le bancarelle si sposteranno in piazza San Vittore, Largo Casati nel tratto via Madonna Largo Kennedy e in via Garibaldi

Le nuove bancarelle saranno spostate l’8 gennaio in piazza San Vittore e in largo Agostino Casati, nel tratto di via Madonna tra largo Kennedy e via dei Martiri (davanti ai portici) e lungo via Garibaldi fino a via Milano. Si prolungherà il mercato anche in via Italia comprendendo un tratto di via Don Albertario. In queste nuove vie dove saranno posizionate le bancarelle, come accade attualmente in via Meda, nell’area di mercato sarà vietata la sosta dalle 6.30 alle 15 di ogni lunedì.